Restmülltonnen brennen in Müllfahrzeug

In einem Müllwagen in Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) haben am Mittwochmorgen zwei Restmülltonnen Feuer gefangen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Inhalt des Müllfahrzeugs anschließend auf die Straße geleert, um zu vermeiden, dass der Brand auf das Fahrzeug übergreift. Menschen kamen bei dem Vorfall nach ersten Erkenntnissen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Warum der Restmüll Feuer fing, war zunächst unbekannt.