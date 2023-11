Aktuell Land

Reservisten treffen: VfB gewinnt Test gegen Nürnberg

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat ein Testspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg mit 2:0 (0:0) gewonnen. Routinier Genki Haraguchi per Kopf (49. Minute) und Talent Lilian Egloff mit einem Abstauber (56.) erzielten im kleinen Robert-Schlienz-Stadion auf dem VfB-Clubgelände am Donnerstag die Tore für die Schwaben. In den Pflichtspielen kam das Duo unter Trainer Sebastian Hoeneß zuletzt kaum zum Einsatz.