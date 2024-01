Aktuell Land

Resch wird Bezirksleiterin der IG Metall Baden-Württemberg

Barbara Resch ist vom Vorstand der IG Metall in Frankfurt zur neuen Bezirksleiterin in Baden-Württemberg ernannt worden. Die Amtsübergabe erfolge am 1. Februar, teilte die Gewerkschaft am Montag mit. Die 48-Jährige folgt auf Roman Zitzelsberger, der seit Dezember 2013 Chef der IG Metall im Südwesten war.