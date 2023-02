Aktuell Land

Religionsunterricht: Kretschmann kritisiert Schülerbeirat

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält gar nichts von der Forderung des Landesschülerbeirats, den Religionsunterricht zu reduzieren. »Wir sehen überall in der Welt, dass Werte rutschen, grundlegende Werte des Zusammenlebens und der Demokratie. Da ranzugehen halte ich für wenig durchdacht«, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. »Aber das sind junge Leute - die haben ja noch viel, viel Zeit, das zu durchdenken.« Kretschmann bezeichnete den Vorschlag der Schüler als »Schnellschuss«, der weder verfassungsrechtlich möglich sei noch sinnhaft.