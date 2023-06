Aktuell Land

Rektoren zur Diskussion um Gebühren

Die Rektoren der Universitäten in Baden-Württemberg fordern im Falle einer Abschaffung der Gebühren für internationale Studierende vom Land, den finanziellen Ausfall zu kompensieren. Das sei für die Einrichtungen zwingend erforderlich. Denn ausländische Studierende bedürften einer ganz besonderen Betreuung und Beratung. Darüber seien sich die Mitglieder der Landesrektorenkonferenz einig, sagte Vorsitzender Thomas Puhl bei einer Anhörung im Landtag in Stuttgart am Mittwoch.