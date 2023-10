Rekord-Temperaturen in Baden-Württemberg wahrscheinlich

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Freitag in Baden-Württemberg mit rekordverdächtigen Höchsttemperaturen um die 30 Grad. Nach aktuellen Daten des DWD wurde die 20-Grad-Marke an einigen Orten im Land schon um 10.30 Uhr geknackt.

Sollte im Laufe des Tages an einer Messstation im Land eine Temperatur von mehr als 28,1 Grad registriert werden, wird der Dekaden-Rekord für Mitte Oktober geknackt: Das bedeutet, dass es zwischen dem 11. und 20. Oktober an einem Ort in Baden-Württemberg so warm war wie noch nie in diesen Zeitraum. Damit würde der bisherige Rekordwert aus Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) mit besagten 28,1 Grad vom 16. Oktober 2017 abgelöst werden.

Mit den Tageshöchsttemperaturen rechnet der DWD erst am Nachmittag. »In Stuttgart kann es bis zu 29 Grad warm werden, im Breisgau sogar bis 30 Grad«, erklärte ein Meteorologe des DWD.

Von Samstag an wird es dann regnerisch-herbstlich: Die Temperatur stürzt ab, es kann im ganzen Land zu Regen, Gewitter und Sturmböen kommen. Für Sonntag sagt der DWD Höchstwerte von nur noch bis zu zwölf Grad voraus. Im Laufe der Woche klettern die Temperaturen zwar noch um moderate zwei Grad nach oben, aber der goldene Herbst ist den Prognosen nach dann vorbei.

