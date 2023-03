Aktuell Land

Rekonstruktion von Gesichtern auf Schädelknochen

Gesichter allein durch die Schädelknochen rekonstruieren: Das haben Kriminaltechniker an der Hochschule für Polizei in Böblingen gelernt. »Wir machen hier Pionierarbeit«, sagte Rainer Wortmann, Fachkoordinator Phantombild beim LKA Baden-Württemberg und Initiator des Workshops. Die Methode sei hier das erste Mal an einer Polizeischule in Deutschland gelehrt worden, heißt es. Sie soll helfen in »Cold-Cases« - also »kalten Fällen«, die ungelöst sind, neue Hinweise zu finden. Als Phantombild will die Polizei das fertige Modell anschließend veröffentlichen.