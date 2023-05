Aktuell Land

Reizgasaustritt in Realschule in Singen bleibt Mysterium

Der Reizgas-Austritt in einer Realschule in Singen ist auch am Donnerstagmittag weiterhin ein Mysterium geblieben: Die Ursache für den Austritt war noch unklar, wie eine Polizeisprecherin sagte. Den ersten Ermittlungen nach gingen die Beamten von einem Unfall aus.