Reizgas in Schule versprüht – Schüler im Krankenhaus

Nach dem mutmaßlichen Versprühen von Reizgas auf der Toilette einer Schule am Freitag in Heidelberg mussten vier Schüler ins Krankenhaus. Insgesamt klagten 21 Schüler über Unwohlsein, einige mussten sich übergeben, wie die Polizei berichtet. Die Schüler im Alter von 13 bis 16 Jahren waren während einer Pause mit dem mutmaßlichen Reizgas in Kontakt gekommen.