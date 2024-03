Aktuell Land

Reizgas in Einkaufscenter: Zeugen berichten von Pfefferspray

Nach dem mutmaßlichen Reizgasaustritt in einem Einkaufszentrum in Schwäbisch-Gmünd (Ostalbkreis) haben Zeugen von Pfefferspray sprühenden Männern berichtet. Zwei Unbekannte seien beim Sprühen von Pfefferspray im Einkaufszentrum gesehen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen.