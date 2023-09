Aktuell Land

Reizgas auf Weinfest versprüht: Mehrere Personen verletzt

Auf einem Weinfest in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) hat ein Unbekannter Reizgas versprüht und dabei mehrere Menschen verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, klagten am Samstagabend bei dem öffentlichen Fest mehrere Menschen über eine Reizung von Atemwegen und Augen. Drei der Betroffenen mussten sich kurzzeitig in medizinische Behandlung begeben. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung in mindestens drei Fällen.