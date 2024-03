Aktuell Land

Reizgas an Schule versprüht: Jugendliche in Klinik

Durch Reizgas in einer Schultoilette sind sieben Jugendliche in Ulm leicht verletzt worden. Zwei der Schülerinnen und Schüler im Alter von 14 bis 16 Jahren wurden am Donnerstag vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Wer das Reizgas versprühte, war zunächst unklar.