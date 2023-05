Aktuell Land

Reisebüro angezündet: Außenminister schaltet sich ein

Bei einem Brand in einem türkischen Reisebüro in Stuttgart ist ein hoher Sachschaden entstanden. Ein Zeuge bemerkte gegen 3.00 Uhr in der Nacht zum Freitag das Feuer und alarmierte die Rettungskräfte, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer wurde schnell gelöscht. Der Schaden betrage mehrere Zehntausend Euro.