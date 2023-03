Aktuell Land

Reinigungskraft stirbt bei Sturz aus Fenster

Eine Reinigungskraft ist bei der Arbeit in Kirchheim unter Teck (Landkreis Esslingen) aus einem Fenster gestürzt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fiel die 59-Jährige bei dem Unfall am Samstag mehrere Meter tief. Sie wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo sie am Nachmittag ihren schweren Verletzungen erlag. Der Unfall ereignete sich in einem Industriegebiet.