Rehm hofft auf Ende der Talfahrt: »Müssen uns wehren«

Angesichts der sportlichen Talfahrt in der 3. Fußball-Liga und dem Aus im badischen Pokalwettbewerb schwört Trainer Rüdiger Rehm den SV Waldhof Mannheim auf die angestrebte Kehrtwende ein. »Wir müssen dranbleiben, dürfen die Köpfe nicht nach unten nehmen, sondern müssen sie in den Wind strecken und uns wehren«, sagte der Coach am Mittwoch.