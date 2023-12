Aktuell Land

Regionalzug schleift Auto mit: Keine Verletzten

An einem Bahnübergang in St. Georgen (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat sich am Samstagabend ein Auto verkeilt und ist von einem Regionalzug erfasst worden. Die 34 Jahre alte Autofahrerin habe mit ihrem einjährigen Kind rechtzeitig aussteigen können, teilte die Polizei mit. Die beiden seien nicht verletzt worden, die Frau habe aber einen Schock erlitten. Auch der Triebwagenführer und die rund 140 Fahrgäste im Zug seien unverletzt geblieben.