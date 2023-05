Aktuell Land

Regionalliga-Spiel in Hoffenheim nach Verletzung abgebrochen

Nach der schweren Verletzung eines Spielers ist die Partie der Fußball-Regionalliga Südwest zwischen der TSG Hoffenheim II und dem VfR Aalen am Freitag nach knapp einer Stunde abgebrochen worden. Nach Angaben der Hoffenheimer war Aalens Stürmer Steffen Kienle bei einem Angriff an den Torpfosten gestoßen und bewusstlos liegen geblieben. Daraufhin wurde die Partie nach 58 Minuten vom Schiedsrichter vorzeitig beendet. Als Kienle abtransportiert wurde, sei er wieder bei Bewusstsein gewesen, hieß es in der Mitteilung weiter. Während die zweite Mannschaft von Bundesligist Hoffenheim noch Chancen auf den Aufstieg in die dritte Liga hat, kämpft Aalen gegen den Abstieg.