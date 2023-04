Regionaldirektion legt Arbeitsmarktzahlen für April vor

Bitte aktivieren Sie Javascript

Über die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg informiert heute die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (9.55 Uhr) in Stuttgart. Nach Einschätzung von Experten dürfte die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg im April im Vergleich zum Vormonat nahezu unverändert geblieben sein. Im März dieses Jahres lag die Arbeitslosenquote bei 3,8 Prozent. Landesweit waren 240.496 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote liege demnach über dem Niveau der Vorjahreswerte. Im April 2022 lag sie bei 3,3 Prozent.