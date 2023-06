Aktuell Land

Regierung will Auftragsvergabe an Start-ups erleichtern

Die grün-schwarze Landesregierung will einem Bericht zufolge die Vergabe von öffentlichen Aufträge an junge und innovative Unternehmen erleichtern. Liefer- und Dienstleistungen sollen bis zu einem Auftragswert von 100.000 Euro plus Umsatzsteuer ohne ein Vergabeverfahren an Start-ups vergeben werden können, wie die »Südwest Presse« (Freitag) berichtete. Die Haushaltsgrundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit müssten aber weiterhin beachtet werden. Bislang dürfen staatliche Aufträge nur bis zu einem Wert von 5000 Euro direkt vergeben werden.