Regierung: Paket zu Bildungsreform ohne Opposition umsetzen

Die Regierung will ihre Bildungsreformen alleine umsetzen, nachdem ihre Gespräche mit der Opposition über mögliche gemeinsam getragene Maßnahmen gescheitert sind. »Wir kommen jetzt wieder ins normale Verfahren: Die Regierung regiert, die Opposition opponiert«, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Donnerstag nach dem Ende der Gespräche in Bebenhausen bei Tübingen. Er wolle in der nächsten Woche eine Regierungserklärung abgeben.