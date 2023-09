Aktuell Land

Regenfälle bescheren Stechmückenjägern weitere Einsätze

Starke Regenfälle in der Schweiz, im Bodenseeraum und Schwarzwald haben der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) am Oberrhein weitere Einsätze beschert. »Zum Saisonende fährt die Kabs noch mal das volle Programm auf«, teilte eine Sprecherin am Montag in Speyer (Rheinland-Pfalz) mit. »Es finden nahezu im gesamten Kabs-Gebiet Maßnahmen zur Stechmückenregulation statt.« Bekämpfungseinsätze im September seien sonst eher selten.