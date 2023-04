Aktuell Land

Regen, Wolken und Schnee: Wechselhaftes Wetter am Wochenende

Der Regenschirm sollte beim Weg nach draußen nicht fehlen: Die Menschen in Baden-Württemberg müssen sich am Wochenende auf einen Mix aus Regen und Wolken einstellen. Am Samstag sei zudem örtlich mit starken bis stürmischen Böen aus Südwest zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit. Im Hochschwarzwald sind demnach auch Schneeschauer möglich.