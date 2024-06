Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Ernte in den sogenannten Erdbeertunneln, in denen Früchte vor Niederschlägen geschützt und vor Frösten bewahrt werden, war nach Angaben des Verbands gut verlaufen. »Der geschützte Anbau in Erdbeertunneln hat die Ernte in dieser Saison gerettet«, sagte Schumacher.