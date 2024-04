Aktuell Land

Regen und Graupel im Ländle: Neuschnee im Bergland

Der Tiefdruckeinfluss bleibt vorerst im Ländle und sorgt in den nächsten Tagen für Regen, Graupel sowie Neuschnee im Bergland. Bereits am Sonntag warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) oberhalb von 600 Metern vor leichtem Schneefall und Glätte. Die Experten rechnen mit insgesamt bis zu zehn Zentimetern Neuschnee, in Staulagen seien sogar bis zu 15 möglich. In der Nacht zum Montag kann es dann gebietsweise glatt werden und erneut schneien.