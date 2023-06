Aktuell Land

Rechtsstreit um Altlasten-Sanierung geht in weitere Runde

Der Dauerstreit um die Sanierung der früheren Mülldeponie Kesslergrube in Grenzach-Wyhlen geht in eine weitere Runde. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verwies den Fall am Donnerstag zur erneuten Verhandlung an den Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim zurück.