Aktuell Land

Razavi: Förderung von nachhaltigen Wohngebäuden zu niedrig

Die baden-württembergische Wohnungsbauministerin Nicole Razavi (CDU) bewertet die neuen Regeln zur Förderung von Neubauten vom Bund als unzureichend. Razavi, die auch Chefin der Bauministerkonferenz ist, erklärte am Mittwoch in Stuttgart: »Der Motor beim Wohnungsbau ist stark ins Stottern geraten. Gerade in einer solchen Situation muss der Staat tatkräftig und verlässlich fördern, damit mehr bezahlbarer Wohnraum entstehen kann. Was der Bund nun ab März als Neubauförderung anbietet, ist viel zu wenig.«