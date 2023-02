Aktuell Land

Rauschgifthandel in Asylunterkunft: Zahlreiche Drogen

Bei der Razzia in Asylunterkünften in Baden-Baden und im Landkreis Rastatt hat die Polizei diverse Drogen sichergestellt. Die Beamten entdeckten 700 Gramm Amphetamin, 17 Gramm Kokain, etwa 120 Gramm Cannabis, 180 Milliliter Methadon und 14 Gramm Heroin, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten. Der Fund bestätige den Verdacht, dass in den Räumlichkeiten ein schwunghafter Rauschgifthandel stattgefunden habe.