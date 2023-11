Aktuell Land

Rauferei eskaliert: 20-Jähriger verletzt Bruder schwer

Ein 20-Jähriger hat seinen Bruder bei einem Streit in einer Ferienwohnung in Überlingen (Bodenseekreis) schwer verletzt. Eine Rauferei zwischen den beiden sei eskaliert und habe sich am Samstag zu einem handfesten Streit entwickelt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei habe der Verdächtige seinem 18 Jahre alten Bruder ins Gesicht geschlagen und ihn bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Dadurch brach sich der 20-Jährige das Handgelenk. Die beiden Geschwister waren vermutlich betrunken und kamen in Krankenhäuser. Der Ältere muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.