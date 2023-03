Aktuell Land

Rauch aus Hackschnitzelanlage: Schule geräumt

Gleich an zwei Schulen im Schwarzwald hat die Feuerwehr wegen Rauchentwicklungen an den Hackschnitzelanlagen eingreifen müssen. In Lenzkirch (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) kamen vier Erwachsene, darunter Feuerwehrleute, wegen eingeatmeten Rauchs kurzzeitig ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Schüler und Lehrer hatten die Grundschule am Dienstagvormittag mehrere Stunden verlassen müssen, nachdem mutmaßlich von der Verbrennungsanlage der Hackschnitzelanlage Rauch ausgetreten war. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.