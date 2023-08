Aktuell Land

Ratiopharm Ulm verpflichtet Mathias - und plant ohne Paul

Der deutsche Basketball-Meister ratiopharm Ulm hat Dakota Mathias verpflichtet und damit die vorläufige Kaderplanung nach eigenen Angaben abgeschlossen. Der US-Amerikaner soll die Variabilität erhöhen und Gefahr von der Dreipunktelinie ausstrahlen, wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte. In der vergangenen Saison spielte der 28-Jährige in seiner Heimat für Memphis Hustle und Teneriffa in Spanien.