Raser kracht mit Auto gegen Steinmauer: Zwei Schwerverletzte

Ein 19-jähriger Autofahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin sind bei einem Unfall im Landkreis Ludwigsburg mit ihrem Wagen gegen eine Steinmauer gekracht und schwer verletzt worden. Zuvor hatten sie in der Nacht zum Samstag in Asperg drei Autos mit »deutlich überhöhter Geschwindigkeit« überholt, wie die Polizei mitteilte. Dann kam ihr Fahrzeug in einer Kurve von der Straße ab, rammte die Mauer und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden Steine aus der Mauer herausgebrochen und auf mindestens ein geparktes Fahrzeug geschleudert. Die Höhe des Schadens war zunächst unbekannt. Die Verletzten wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.