Rapper Apache 207 hat Charts-Erfolg mit »Loser«

Der Mannheimer Rapper Apache 207 ist mit seiner neuen Single »Loser« alles andere als ein Verlierer: Der Song ist auf Platz zwei der höchste Neueinsteiger in den Single-Charts dieser Woche. Das teilte GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts am Freitag mit. In dem Stück zeige der 26-Jährige eine sehr nachdenkliche Seite von sich, hatte Sony Music zur Veröffentlichung am vergangenen Freitag mitgeteilt. 2023 sei dank Rekorden und Auszeichnungen das Jahr für Apache 207 gewesen. »Umso überraschender ist es, dass sein neuester Track, mit dem er 2024 auf die Musikbühne zurückkehrt, ausgerechnet den Titel «Loser» trägt.«