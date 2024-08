Rapp wegen muskulärer Probleme beim KSC ein Wackelkandidat

Bitte aktivieren Sie Javascript

Defensivspieler Nicolai Rapp droht dem Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC in der ersten Runde des DFB-Pokals zu fehlen. Der 27-Jährige litt auch in den ersten Trainingseinheiten dieser Woche noch unter muskulären Problemen, die einen Einsatz beim Regionalligisten Sportfreunde Lotte am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) infrage stellen.

Neuzugang Robin Heußer wäre sicherlich ein Ersatzkandidat. Aber auch Dzenis Burnic könnte Rapps Rolle übernehmen und dann Bambasé Conté in die Startelf rutschen, sagte KSC-Trainer Christian Eichner. »Es könnte aber auch mit einem Systemwechsel einhergehen, indem wir die eine Position opfern und in eine Rauten-Formation gehen.« Die Entscheidung soll kurzfristig fallen.

Neben einer »sehr, sehr langen Busfahrt« erwartet der KSC-Coach in Lotte einen Tabellendritten der Regionalliga West, der sich nach drei Siegen aus drei Spielen in bester Spiellaune präsentieren wird. »Die Unterschiede sind da nicht so enorm, das wissen wir. Und deswegen werden wir gegen Lotte am Sonntag auch hoch konzentriert aufs Feld gehen«, sagte Eichner.

Die zusätzlichen Einnahmen von 418.906 Euro für den Einzug in die zweite Runde könnten die Badener gut gebrauchen. Der Club ist nach wie vor auf der Suche nach einem weiteren Stürmer.