Randalierer schleudert Ast durch Drogerie und gefährdet Kind

Ein Mann ist in einer Drogerie in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) vollkommen ausgerastet und hat einen dicken Ast knapp an einem Kinderwagen vorbei auf den Kassenbereich geschleudert. Die Kassiererin wurde von einem an der Kasse angebrachten Spuckschutz geschützt, wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte.