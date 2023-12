Aktuell Land

Randalierer in S-Bahn attackiert Einsatzkräfte

Ein 25 Jahre alter Mann hat in einer S-Bahn in Stuttgart randaliert und Polizisten angegriffen. Der junge Mann beschädigte in der Nacht zum Samstag den Innenraum und die Scheiben der S-Bahn mit einem im Zug angebrachten Feuerlöscher massiv, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Als der Lokführer versuchte einzuschreiten, wurde er den Angaben zufolge von dem 25-Jährigen mit dem Feuerlöscher mehrfach bedroht. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei der junge Mann dann auf die Beamten und den Diensthund losgegangen. Bei der Auseinandersetzung wurde der 25-Jährige, ein Polizist und der Hund verletzt. Sie mussten medizinisch versorgt werden.