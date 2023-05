Aktuell Land

Radler wird von Lastwagen erfasst und stirbt

Nach dem Zusammenstoß zweier Radfahrer in Ravensburg ist einer von ihnen gestorben. Der 56-Jährige geriet nach der Kollision auf eine Bundesstraße, wo ihn laut Polizei ein Lastwagen erfasste. Der Radler erlag seinen schweren Verletzungen am Dienstagmorgen noch am Unfallort. Der Lastwagenfahrer erlitt einen Schock, der andere Radfahrer mittelschwere Verletzungen.