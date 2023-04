Aktuell Land

Radler von Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt

Ein Fahrradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Mannheim lebensgefährlich verletzt worden. Polizeierkenntnissen von Dienstag zufolge missachtete der 64-Jährige am Montag an einem Bahnübergang eine rote Ampel sowie das gelbe Warnlicht des vorfahrtsberechtigten Schienenverkehrs. Die Bahn erfasste den querenden Mann frontal. Er kam in ein Krankenhaus. Der Bahnverkehr war mehrere Stunden gesperrt.