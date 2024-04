Bitte aktivieren Sie Javascript

Zu den weiteren Preisträgern gehören der Geiger David Garrett, der Sänger James Arthur (»Say You Won't Let Go«), der Kabarettist Torsten Sträter und die deutsche Band Fury in the Slaughterhouse (»Won't Forget These Days«).

Der private Radiosender aus Baden-Württemberg verleiht die undotierten Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien an Prominente aus Film, Fernsehen, Musik und Show seit 1998.

Mitteilung