Radfahrerin wird von Auto erfasst und stirbt

Eine Radfahrerin ist von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Die 47-Jährige starb noch am Unfallort bei Haiterbach (Kreis Calw), wie die Polizei am Montag mitteilte. Eine 22-jährige Autofahrerin erfasste die Radlerin am Sonntag aus noch unbekannten Gründen. Die Straße musste für die Bergungsarbeiten voll gesperrt werden.