Radfahrerin betrunken und mit Bierdose in der Hand unterwegs

Sturzbetrunken und mit einer Bierdose in der Hand ist eine Radfahrerin in Singen (Kreis Konstanz) unterwegs gewesen. Ein Alkoholtest der Polizei ergab 3,6 Promille, wie diese mitteilte. Die 45-Jährige war am Sonntag Beamten in der Stadt aufgefallen, die sie darauf aus dem Verkehr zogen und zur Blutentnahme ins Krankenhaus brachten. Die Frau erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Wer mit 1,6 Promille oder mehr auf dem Fahrrad unterwegs ist, begeht eine Straftat.