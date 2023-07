Aktuell Land

Radfahrer von Zug erfasst und tödlich verletzt

Ein Radfahrer ist am Dienstag in Konstanz auf einem Bahnübergang von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 34-Jährige den Bahnübergang trotz geschlossener Schranken noch überqueren. Der aus Singen kommende Zug legte eine Vollbremsung hin, dennoch kollidierte er mit dem Radfahrer. Der junge Mann verstarb noch am Unfallort. Der Bahnverkehr vor Ort wurde für die Dauer der Unfallaufnahme eingestellt. Die Fahrgäste mussten den Zug verlassen.