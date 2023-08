Aktuell Land

Radfahrer stirbt sechs Tage nach Zusammenstoß mit Auto

Ein 85 Jahre alter Radfahrer ist am sechsten Tag nach dem Zusammenstoß mit einem Auto in einer Klinik gestorben. Nach dem Unfall bei Engelsbrand (Enzkreis) am vergangenen Donnerstag starb der Mann am Mittwoch an seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Er war mit dem Auto zusammengestoßen, als er am Ende eines Radwegs auf die Straße hatte wechseln wollen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in die Klinik, in der er nun starb. Der Mann trug laut Polizei keinen Fahrradhelm.