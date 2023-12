Aktuell Land

Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Ein Radfahrer hat in Mannheim bei einem Zusammenstoß mit einem Auto tödliche Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte der 62-Jährige am späten Samstagabend links in eine Straße abbiegen und habe dabei nicht auf das von rechts kommende Auto eines 19-Jährigen geachtet. Der 62-Jährige starb im Krankenhaus. Die Polizei hat den Angaben zufolge für die weiteren Ermittlungen einen Sachverständigen hinzugezogen.