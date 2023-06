Aktuell Land

Radfahrer stürzt und wird von Holzzaun aufgespießt

Ein Fahrradfahrer ist in Herbertingen (Kreis Sigmaringen) mit seinem Mountainbike von der Straße abgekommen, auf einen Holzgartenzaun gestürzt und von einer spitzen Holzlatte aufgespießt worden. Der 36-Jährige wurde schwer an der Brust verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.