Radfahrer schwer verletzt - Tierhaare gefunden

Ein Radfahrer ist bei einem nächtlichen Unfall nahe Essingen (Ostalbkreis) schwer verletzt worden - möglicherweise infolge eines Zusammenstoßes mit einem Tier. Am Hinterrad seines Fahrrads wurden Tierhaare gefunden, vermutlich von einem Reh, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 59 Jahre alte Mann konnte sich an den Unfall nicht mehr erinnern. Ein Autofahrer hatte den Mann am späten Montagabend auf einer Landstraße durch ein Waldgebiet bemerkt. Zunächst hatte der Radfahrer angegeben, allein gestürzt zu sein.