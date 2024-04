Aktuell Land

Radfahrer fällt Mauer hinunter und verletzt sich tödlich

Bei einem schweren Sturz vom Fahrrad ist ein 49-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann wollte nach ersten Erkenntnissen über einen Grünstreifen auf den Parkplatz eines Supermarktes in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) fahren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei fiel der Radfahrer eine gut einen Meter hohe Mauer hinunter und verletzte sich schwer. Noch an der Unfallstelle erlag der 49-Jährige am Mittwoch seinen Verletzungen. Laut Polizei war der Mann alleinbeteiligt gestürzt.