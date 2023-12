Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine 80 Jahre alte Autofahrerin in Schopfheim (Landkreis Lörrach) hat beim Abbiegen nach rechts wohl einen Radfahrer übersehen. Der 38-Jährige wurde bei der Kollision mit dem Wagen der Seniorin am Freitagvormittag schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, teilte die Polizei in der Nacht zu Samstag mit. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die Autofahrerin kam es zu einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.