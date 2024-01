Aktuell Land

Radfahrer an Bahnübergang erfasst und tödlich verletzt

Ein 44-jähriger Radfahrer ist an einem Bahnübergang in Tübingen von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann sei trotz gesenkter Halbschranken und roter Ampel über den Übergang gefahren, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 49-jährige Lokführer, der einen Triebwagen auf einer Leerfahrt steuerte, leitete demnach noch eine Gefahrenbremsung ein. Dennoch erfasste der Zug den Radfahrer am Donnerstagnachmittag. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.