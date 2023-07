Aktuell Land

Rülke schließt Ampel-Koalition im Südwesten aus

Der FDP-Fraktionschef im baden-württembergischen Landtag, Hans-Ulrich Rülke, hat eine Ampel-Koalition im Südwesten ausgeschlossen. »Sollte die grün-schwarze Koalition in Baden-Württemberg scheitern oder Herr Kretschmann vorzeitig zurücktreten, wird es in Baden-Württemberg keine Ampel mit der FDP geben«, sagte Rülke am Freitag der »Pforzheimer Zeitung«. Für einen grünen Ministerpräsidenten gebe es aus der FDP-Fraktion keine einzige Stimme, fügte Rülke hinzu.