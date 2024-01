Aktuell Land

Rülke fordert von der Leyens Ausscheiden aus Politik

Im Streit um die Zukunft des Verbrennermotors hat FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke die deutsche EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) heftig kritisiert. »Ich glaube, es hat nie jemand den Interessen des Landes Baden-Württemberg so geschadet wie Frau von der Leyen«, sagte Rülke am Donnerstag in Stuttgart. Rülke forderte die Möglichkeit, in Europa auch nach 2035 Verbrennermotoren mit synthetischen Kraftstoffen umweltfreundlich weiter produzieren zu können.